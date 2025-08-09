Muslera’dan sonra kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray’da listenin en başında Ederson bulunuyordu. Brezilyalı kaleci ile uzun süredir temas halinde olan sarı kırmızılı yönetim oyuncuyu İstanbul’a getirmek üzere…

İtalyan basınına göre sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı kaleci ile anlaşma sağladı. Ederson Galatasaray’dan bonuslar dahil olmak üzere 8 milyon Euro civarında bir maaş alacak. Öte yandan Galatasaray'ın Manchester City ile temasa geçeceği ve anlaşmayı tamamlamak istediği aktarıldı.

2024/25 sezonunda Manchester ekibiyle tüm kulvarlarda 40 maçta forma giyen Brezilyalı eldiven ağlarında 54 gol görürken, 13 maçta kalesini gole kapadı.