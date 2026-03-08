Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Samsunspor'u konuk ettiği maçta sarı kart gören Ederson, cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın ilk yarıyı sona erdiren düdüğünün ardından Ederson, hakemlerin yanına gitti. Bir pozisyon için Oğuzhan Çakır'a itirazlarda bulunan Ederson, itirazlarını sürdürünce sarı kart gördü.
Böylece cezalı duruma düşen Ederson, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.