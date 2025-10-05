Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de Ederson ve İrfan Can Eğribayat, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Kritik Samsunspor maçında kaleyi sarı-lacivertli ekibin üçüncü kalecisi Tarık Çetin koruyacak. Tarık Çetin böylece Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıkmış olacak.
Tarık Çetin, sezon başında Çaykur Rizespor'dan bonservis bedeli ödenmeden transfer edilmişti.
EDERSON MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN DA ÇIKARILDI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan da çıkarıldı.
Brezilya Futbol Federasyonu'nun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.
John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.
Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.