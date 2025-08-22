Kaleci transferinde Galatasaray, sonuç arıyor. Yeni file bekçisini önümüzdeki hafta netleştirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 2 Eylül’de Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimi yapacak. Bu nedenle kaleci transferi için alarm verildi. Uzun zamandır Manchester City ile Ederson transferi için görüşen Cimbom, İngilizlerin inadını kıramadı. 15 milyon Euro teklif yapan sarı-kırmızılılar, henüz olumlu yanıt alamadı.

20 MİLYON BONSERVİS BEKLENTİSİ

City, kaleci transferi yaptıktan sonra Cimbom’a dönüş yapacak ama vakti olmayan Galatasaray, 2 gün süre verdi. Alternatif isimlerde listenin başına Olympiakos’tan Konstantinos Tzolakis geldi. Yunan ekibi, 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki Tzolakis için 20 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, Ederson’u alamazsa Yunan kulübüne Tzolakis için 15 milyon Euro teklif yapacak.