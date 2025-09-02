Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Brezilyalı kaleci ile her koşulda anlaşan Fenerbahçe, Livakovic'in boşluğunu kısa sürede doldurdu.

32 yaşındaki file bekçisi, saat 01.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.Fenerbahçe'den de transfere ilişkin bilgilendirme yapılırken "Kulübümüz, Brezilyalı file bekçisi Ederson’un transferi için kulübü Manchester City ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu resmi imzaların tamamlanması için İstanbul’a getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MAAŞI BELLİ OLDU

3+1 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı kalecinin yıllık ücreti de KAP bildiriminin ardından belli oldu. Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde "Profesyonel futbolcu Ederson Santana de Moraes'in transferi konusunda kulübü Manchester City FC ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 2025-2026 sezonundan itibaren her sezon için net 11.000.000 Euro ödenecektir." denildi.