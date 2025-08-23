Manchester City'nin yeni transferi James Trafford Etihad’daki kariyerine kabus gibi bir başlangıç yaptı...

Premier Lig'in ikinci haftasında sahasında Tottenham'ı ağırlayan Manchester City'de yeni kaleci Trafford yaptığı hatalarla ilk yarıya damga vurdu.

KIRMIZI KARTTAN UCUZ YIRTTI

Takıma katılalı 1 hafta olan ve ilk kez 11'de sahaya çıkan 22 yaşındaki İngiliz kaleci özellikle yediği ikinci goldeki hatasıyla saç baş yoldurdu. Karşılaşmanın 39. dakikasında Tottenham 1-0 öndeyken gelişen hızlı atakta kalesini terk eden Trafford çok riskli bir müdahalede bulundu.

James Trafford'un topu ıskalayarak rakibi Kudus'u göğsüne dizle vurması ve ceza sahası dışında koluyla topu uzaklaştırması sonucu kırmızı kart görmesi beklendi ancak şanslıydı. VAR devreye girmedi ve Trafford oyunda kaldı.

DEVRE BİTMEDEN ÇOK BASİT HATA

45+2'de bir kez daha hatası ile sahneye çıkan Trafford kendi ceza sahası içinde arkadaşına pas vermek isterken yapılan pres sonrası topu Tottenham'a kaptırdı. Atağın devamında topu uzaklaştırmak için çabalasa da fayda etmedi ve Tottenham bu golle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Yediği 2 gol ve yeni transferleri Trafford'un üst üste yaptığı mantık dışı hatalarla hayal kırıklığına uğrayan Manchester City'de taraftarlar adeta isyan etti.

Geçtiğimiz hafta Trafford, Burnley'den 31 milyon sterlinlik bir anlaşmayla City'ye transfer olmasının ardından ilk kez forma giydiği maçta kalesini gole kapatmıştı . City, bu maçta Wolves'u 4-0 mağlup etti.

EDERSON KULÜBEDE KALDI

City formasıyla 372 maça çıkan ilk kaleci Ederson, son 8 sezondur Guardiola'nın takımının temel taşlarından biri olurken Tottenham karşısında yedek kulübesinde oturdu.

Brezilyalı oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıldan az bir süre kala, takımdan ayrılması yönünde güçlü iddialar ortaya atıldı ve adı uzun bir süredir Galatasaray ile anılıyor.