Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında Kadıköy'de Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip 90+4'te öne geçtiğimi maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından sarı lacivertli taraftalar, sosyal medyada takımın en çok kazanan ismi Ederson'u hedef aldı. Brezilyalı futbolcunun eşinin sosyal medya hesabına da olumsuz yorum yapanlar oldu. Maçın ardından kaleci Ederson'un eşi Lais Moraes'e yine tepki vardı. Bir taraftar Moraes'in Instagram hesabına, "Eşine söyle gidin bu kulüpten" yorumunu yaptı.

Brezilyalı yıldızın eşi, bu paylaşıma emojilerle cevap verdi.

DAHA ÖNCE DE TARTIŞTI

Lais Moraes, Göztepe maçından sonra da gelen tepkilere yanıt vermişti. ". Futbol dünyasında yeni değilim. Bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemde geçtiğine inanmıyorum. Kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin. Sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum."

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı 3 hafta takımdan ayrı kalacak. Maç sonu Ederson'un durumuna değinen Tedesco, Brezilyalı kalecinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Tedesco, "Bugün zemin kaygandı. Ederson da kaydı ve 3 hafta oynamayacak. Avrupa'da Tarık ile oynayacağız." dedi.