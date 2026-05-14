Fenerbahçe’de camia olağanüstü seçimli genel kurula odaklandı. Sarı-lacivertlilerde bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. Fenerbahçe’nin Olympiakos forması giyen kaleci Konstantinos Tzolakis ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan basınından Europacalcio'nun haberine göre, Fenerbahçe’nin Ederson'la yollarını ayırmak istediği ve Yunan file bekçisi için transfer şartlarını araştırmaya başladığı öne sürüldü. Haberde Fenerbahçe'nin olası bir transfer için yaklaşık 15 milyon euroluk bir teklif hazırlayabileceği belirtildi.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

2002 doğumlu kaleci, bu sezon Olympiakos'ta gösterdiği performansla dikkat çekti. Yunan ekibinde baskıya rağmen istikrarlı bir görüntü sergileyen Tzolakis'in, modern kaleci özellikleriyle Avrupa kulüplerinin radarına girdiği aktarıldı. Haberde genç file bekçisinin refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özelliklerinin Fenerbahçe yönetiminin dikkatini çektiği ifade edildi. Bu sezon Olympiakos formasıyla 40 maça çıkan Konstantinos Tzolakis, 22 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Yunan kalecinin kulübüyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE YAKINDAN TANIYOR

Tzolakis, 2023-24 sezonu Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan ve penaltılara giden maçta 3 penaltı kurtararak takımını yarı finale taşımıştı. Yunan ekibi, o sezon Konferans Ligi'ni müzesine götürmüştü.