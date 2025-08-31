Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine günler kala vites yükseltti.

Sarı lacivertliler, bir kaleci bir de orta saha transferi yapmayı hedeflerken teklif götürdüğü isimler de belli oldu.

YETKİ VERİLDİ

FootMercato'nun haberine göre Fenerbahçe ve Manchester City arasında Ederson için görüşmeler sürüyor. Son sözlü teklif 12 milyon Euro + bonuslar şeklinde. Ancak Manchester City, Brezilyalı kaleci için 15 milyon Euro istiyor.

Haberin detaylarında Fenerbahçe'nin ayrıca Marco Asensio'yu da transfer etmek istediği ifade edildi. Fenerbahçe adına menajer Jorge Mendes'in ile her iki anlaşmayı için çalışıyor. Asensio'nun 10 milyon Euro yıllık ücret beklentisinin yanı sıra PSG'nin istediği çift haneli bonservis de söz konusu.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar, oyuncu listelerini 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece Türkiye saati ile 01.00'e kadar bildirmeleri gerekiyor.