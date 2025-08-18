Bir kaleci bir de sağ bek oynayabilen stoper transfer edip beklemeye geçecek Galatasaray kritik bir haftaya giriyor. Sarı-kırmızılılar Ederson ve Singo’da son kozlarını oynayacak. Brezilyalı kaleci için Manchester City’ye 10 milyon Euro önerilecek. Son maçta kadroya alın mayan 32 yaşındaki file bekçisi Cimbom ile her konuda anlaştı, kulübüne baskı yapıyor.

25 MİLYONLUK PAKET

Monaco forması giyen Wilfried Singo için de temaslar hızlandı. 24 yaşındaki savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokuldu. Galatasaray toplamda 25 milyon Euro’yu bulan bir paket üzerinde çalışıyor: 5 milyon Euro kiralama bedeli artı 20 milyon Euro opsiyon. Fildişi Sahilli futbolcunun sezonun ilk maçında forma giymemesi, transfer sürecini kısaltabilir.