Fenerbahçe'de takımdaki belirsizliğini koruyan isimlerden biri olan Edin Dzeko sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dzeko'nun paylaşımı bazı taraftarların tepkisini çekerken bazıları ise destek verdi.

Edin Dzeko paylaşımında "Don't fight each other. But fight for each other" (Birbirinizle kavga etmeyin. Birbiriniz için mücadele edin) ifadelerini kullandı.

Dzeko'nun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlar da büyük ilgi gösterdi. Takımdan gitmesi gerektiğini savunan sarı-lacivertliler aldığı maaş nedeniyle Bosnalı oyuncuya tepki gösterirken bazı taraftarlar ise verdiği katkıdan dolayı Dzeko'ya teşekkür etti.

İşte sarı lacivertli oyuncunun paylaşımına gelen bazı yorumlar:

- Sen bir git de biz onun çaresine bakarız reyiz.

- Boş yapma zaten başka işe yaradığın yok.

- 9 milyon € alıp sade özlü sözler paylaşıyor beş para etmeyen adam bu kadar verirsen tabi bunlar olur.

- Ah bir 5-6 yıl önce gelseydin.

- Felsefeci oldu şimdide sütçü beygiri gibi dolaşıyorsun sahada.

- Birbirinizi yemeyin Ali'yi gönderseniz yeter demiş kısacası.