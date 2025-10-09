Fenerbahçe'den sezon başında İtalyan ekibi Fiorentina'ya transfer olan Bosnalı golcü Edin Dzeko'nun Serie A macerası tatsız başladı. İtalya'da beklenen performansı gösteremeyen Dzeko, adeta hayal kırıklığı yarattı.

Fiorentina formasıyla şu ana kadar 8 maçta 271 dakika sahada kalan ve yalnızca 1 gol atabilen Dzeko, Fenerbahçe'deki günlerini arattı.

SÜRE BULMAKTA ZORLANIYOR

39 yaşındaki futbolcu, Serie A'da süre bulmakta zorlanırken basının ve taraftarın hedefi oldu.

Consiglifantacalcio'da yer alan analizde, Dzeko'nun performansının "beklentilerin tam tersi" olduğu ve Fiorentina'nın yerine yeni bir santrfor transfer etmesi gerektiği savunuldu. İtalyan basınında çıkan haberlerde, Edin Dzeko'nun düşen formu sonrası "Onu göndermeli miyiz?" sorusu gündeme geldi.

Milli Takım Teknik Direktörü Sergej Barbarez, oyuncusuna sahip çıkarak Dzeko'nun Fiorentina'da az süre almasının kendisi için sorun olmadığını söyledi.