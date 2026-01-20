Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Edin Dzeko, İtalya Serie A'da zor günler geçiren Fiorentina'da umduğunu bulamadı. Bosna Hersekli golcü, kariyerine yeni bir takımda devam etmeye hazırlanıyor. ALMANYA YOLCUSU Sky'da yer alan habere göre Fiorentina forması giyen Edin Dzeko, Almanya Bundesliga II'ye transfer olmaya hazırlanıyor. Bundesliga II'de zirvede yer alan Schalke 04, Fiorentina'dan Edin Dzeko ile sözlü olarak anlaşma sağladı.



Dzeko ile anlaşan Schalke, Fiorentina ile bonservis pazarlığına oturdu.



39 yaşındaki Dzeko, İtalyan ekibinde bu sezon 18 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

