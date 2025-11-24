Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'un deplasmanda Başakşehir ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı karşılaşmada sakatlanan Edin Visca, maça devam edemedi.

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca, Festy Ebosele'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, pozisyon sonrası Festy Ebosele'ye sarı kart gösterdi. Ancak gelen Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen Halil Umut Meler, sarı kartı iptal etti ve doğrudan kırmızı kart göstererek Festy Ebosele'yi oyundan attı.

Acı içinde yerde kalan ve kalkamayan Edin Visca'ya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Tecrübeli futbolcunun oyuna devam edemeyeceği yedek kulübesine iletildi. Edin Visca'nın yerine 11. dakikada oyuna Kazeem Olaigbe dahil oldu.

Sol bileğinden sakatlanan ve sahaya sedye ile terk eden Edin Visca, karşılaşma devam ederken bacağı sarılı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.