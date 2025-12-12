Trabzonspor’da Edin Visca ile ilgili kararını verdi.. Bordo-mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, Şalpazarı Belediyesi ziyaretinin ardından soruları yanıtlayarak yıldız oyuncunun geleceği hakkında net konuştu.

61saat'in haberine göre Doğan, “Visca çok önemli, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına gerçekten çok üzüldük. Şu an itibarıyla sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamızın bilgisi dahilinde, kimi diyorsa oraya ekleme yapacağız. Raporunu verdiği zaman devam edeceğiz” diyerek kararın devre arasında uygulanacağını duyurdu.

Visca, Başakşehir ile oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sahayı sedyeyle terk etmişti. Yapılan kontrollerde kolunda kırık tespit edilen tecrübeli oyuncu ameliyat edilmiş ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.