Edirne’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu belirtilen bir kişi de gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara kara yolu üzerindeki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı’nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen FETÖ/PDY şüphelileri A.A., H.K., S.Ç. ve M.G. ile organizatör olduğu öne sürülen K.O. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

