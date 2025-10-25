Türk popunun parlayan yıldızı Edis, geçen ay Kosova'daki Sunny Hill Festival'de Dua Lipa'dan önce sahne almıştı. Edis, konser öncesi Lipa ile buluşmuş ve sanatçıyı İstanbul'a davet etmişti. Dua Lipa da "Çok yakında geleceğim, gelmek için can atıyorum" diyerek olumlu yanıt vermişti. O anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

Konserlerine tam gaz devam eden Edis, dün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. 'Martılar' şarkısını söylerken, "Sizi görmek ne güzel. Oturmaya gelmediniz değil mi? Bilet paralarının hakkını verin. Kimseyi otururken görmek istemiyorum" dedi.

BEL FITIĞI OLDU

Konser sırasında hayranlarıyla dertleşen Edis, bel fıtığı olduğunu açıkladı.

Belindeki bantları gösteren şarkıcı, "Bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum" diye konuştu.