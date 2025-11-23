Sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden Ediz Hun'un 85'inci yaş günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından Ediz Hun Kaktüs Evi’nde özel bir etkinlik düzenlendi.

22 Kasım'da 85 yaşına giren oyuncunun doğum günü kutlamasına eşi Berna Hun, İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdür Vekili Ayşe Banu Saraçlar ve Kaktüs Evi çalışanları katıldı.

Program, pasta kesimi, fotoğraf çekimi ve Hun’un yaşam serüvenini anlatan kısa filmin gösterimiyle devam etti. Etkinlik, klasik müzik eşliğinde düzenlenen kokteyl ve hatıra defterinin doldurulmasıyla tamamlandı.