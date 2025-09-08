Meksika ile Japonya arasında oynanan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Alvarez, 32. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı futbolcunun sağlık durumu belli oldu.

YIRTIK ŞÜPHESİ

Sağ arka üst baldırından sorun yaşayan Alvarez detaylı kontrolden geçecek. Yırtık şüphesi bulunan tecrübeli futbolcunun en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Meksikalı kaynaklara göre ise Edson Alvarez'in 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde sadece 11 maçı sakatlık nedeniyle kaçırmıştı.