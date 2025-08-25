Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, sarı-lacivertli taraftarlar için sahada elinden gelen performansı sergileyeceğini söyledi.

İngiltere'nin West Ham United takımından satın alma opsiyonuyla bonservisi sezon sonuna kadar kiralanan Meksikalı orta saha oyuncusu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Kendisi adına şu ana kadar her şeyin olumlu ilerlediğini aktaran Alvarez, "Büyük bir kulübe geldiğiniz zaman harika bir taraftar kitlesinin olmasını bekliyorsunuz. Ben de bunu bekleyerek buraya gelmiştim ve tam da beklediğim gibi bir şey gördüm. Harika taraftarlarımız var. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler ki bir futbolcu olarak bu da benim için çok önemli çünkü bu sevgiyi hissettiğim zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmam kolaylaşıyor. Şehirle ilgili de konuşabilirim. Şehir gerçekten inanılmaz. Çok güzel. Hava da harika. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi çok iyi insanlar. Dolayısıyla her şey çok pozitif." diye konuştu.

"Herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor"

Transfer sürecini anlatan Edson Alvarez, "Buraya gelmeden önce bu kulübün ne kadar büyük olduğunu biliyordum. Bu sadece Meksika'da bilinen bir şey değil. Zaten herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor. Gelmeden önce bazı eski takım arkadaşlarımla konuştum. Dusan Tadic ile Ajax'ta beraber oynamıştık. Tadic'ten bilgi aldım, özellikle İstanbul'u sordum çünkü ailem için de yaşayacağımız şehir çok önemli. Sadece güzel şeyler söyledi, bu da buraya gelme konusunda beni daha da istekli yaptı." ifadelerini kullandı.

"Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi"

Kocaelispor maçını tribünden takip eden 27 yaşındaki futbolcu, atmosferle ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Chobani Stadı'ndaki atmosferin beklentilerini karşıladığını aktaran Alvarez, "Buraya gelmeden önce herkes bana taraftarlarımızın inanılmaz olduğunu söylemişti. 90 dakika boyunca takımı desteklediğini anlattılar. Ben de buna tribünden izlediğim ilk maçta şahit oldum. Her an maçın içindeler, sürekli takımı destekliyorlar. Ben de bir Latin futbolcu olarak bundan çok keyif alıyorum. Bu sebep beni bu kulüp ve taraftarlar için daha çok savaşmaya itiyor." şeklinde görüş belirtti.

Stattaki atmosferin ailesi üzerinde de ciddi etki bıraktığını ifade eden Alvarez, "Eşim de gördüğü atmosferden çok etkilendi. Aslında bu tarz atmosferler Meksika'da, Latin Amerika'da yaygın bir şeydir. Böyle bir atmosfer görmek beni de evimde hissettirdi ve bir an önce sahaya çıkma isteği uyandırdı." ifadelerini kullandı.

"Kupalar kazanmak istiyoruz"

Edson Alvarez, Fenerbahçe'de kupalar kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Forma giymek için sabırsızlandığını belirten Alvarez, "Benfica maçında oynayamayacağım ama tüm kalbimle takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Takımımızı izledim, çok büyük ve iyi oyuncularımız var. Bir an önce oynamak için çok heyecanlıyım. Kupalar kazanmak istiyoruz, hedeflerimiz bu yönde. Umarım taraftarlarımıza mutluluk verebiliriz." diye konuştu.

Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj veren Alvarez, "Taraftarlarımıza saha içerisinde nasıl bir oyuncu olduğumu oyunumla göstermek istiyorum. Benden şunu bekleyebilirler, sahada her zaman özverili ve sorumluluk alan bir futbolcu olacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunun farkındayım ama bu takım için her şeyimi vereceğim. Ben ve ailem ilk günden itibaren taraftarlarımızın gösterdiği sevgiyi hissettik. Bu beni daha da motive ediyor. Taraftarlarımız için sahada savaşacağım." diyerek sözlerini tamamladı.