

Teoman önceki sabah erken saatlerde Bebek'te görüntülendi.

"EMEKLİ OLUNCA BÖYLE OLUYOR"

Simitçiden simit alan 58 yaşındaki rock'çı muhabirlerle de sohbet etti. "Arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum, artık emekli olunca böyle oluyor" dedi.

"İNSAN GENÇKEN ŞAPŞAL OLUYOR"

Kendinden bahseden Teoman, "Ben artık erken yatan, erken kalkan, sabah 6.30'da spor yapan bir insanım. İnsan gençken şapşal oluyor biraz. Tam emeklilik hiçbir zaman olmayacak ama böyle yarı emekli olarak kalacağım hep" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Eski Teoman'a ne söylemek isterdiniz?" sorusuna ise "Efendi ol derdim sadece" yanıtını verdi.