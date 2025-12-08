Efes'teki kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. 570 metrelik Liman Caddesi ve üzerindeki Liman Hamamı'ndaki çalışmalar, oval salon, avlu, tuvalet ve havuz bölümlerinde yoğunlaştı.

Kazı ekibi bu alanda Mısır tanrısı Serapis kabartmalı tütsü kabı buldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden arkeolog Prof. Dr. Serdar Aybek pişmiş topraktan üzerinde Mısır tanrısı Serapis'in kabartmasının yer aldığı tütsü kabı bulduklarını belirterek şunları söyledi:

"Serapis, Efes için önemli bir figür. Antik dünyanın belki de en önemli, en büyük yapılarından Serapis Tapınağı da burada bulunuyor. Milattan Sonra 2'nci yüzyıldan itibaren antik kentin her noktasında Serapis’le ilgili yazıtlar, grafitiler, eserlerle karşılaşıyoruz."

"Bulduğumuz bu eser de pişmiş topraktan üretilmiş bir tütsü kabı. Üzerinde bir haznesi var. Ön yüzünde Serapis kabartması yer alıyor. Serapis, çok karakteristik bir figür çünkü antik dönemde çok bilinen bir heykelin tasvir edildiğini görüyoruz."

"Ünlü antik heykeltıraş Briaksis tarafından yapıldığı düşünülen bir heykelin tasviri. Bir büst aslında, giyimli bir Serapis büstü, altında da makara şeklinde kaidesi var."

"Serapis'in karakteristik yüz yapısı, gür saçlı, gür sakallı yapısı hemen kendisini teşhis etmemize olanak veriyor. Başında da onun yüksek başlığı yer alıyor. Tam olarak antik dönemde bilinen bu meşhur heykeli aslında tekrar ediyor."

Aybek, tütsü kabının arka yüzündeki yazıtın buluntuyu daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Mısır tanrısı Serapis antik dönemde başlık giyen sakallı bir tanrı olarak betimleniyor. Roma döneminde Mısır dışına yayılan Serapis adına birçok bölgede tapınaklar inşa ediliyor.

Efes'teki Serapis Tapınağı'nın da Milattan Sonra 2'nci yüzyılda Mısırlı tüccarlar tarafından yaptırıldığı düşünülüyor.