Eskişehir’de yıllar önce açılan ve bozma kararı sonrası yeniden görülen “ihaleye fesat” davasında savcı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için 3 ila 7 yıl arası hapis cezası talep etti. Dosyada siyasi yasak ve kamu zararının tahsili de istendi.

22 KİŞİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde “bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu yolla kamu zararına neden oldukları” iddiasıyla, aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de bulunduğu isimlerin tutuksuz yargılandığı davanın yeniden görülmesine devam edildi. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan 22 kişi katılmadı.

3 YILDAN 7 YILA

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaada, “edimin ifasına fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanan Büyükerşen hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istendi. Mahkeme heyeti, savunma avukatlarının süre talebini kabul ederek duruşmayı 20 Şubat’a erteledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Ocak 2013’te başlattığı soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler gözaltına alınırken, tutuklanan 5 kişi yapılan itirazlar sonucunda tahliye edildi. Büyükerşen, 10 Temmuz 2013’te 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık olarak savunma verdi. Mahkeme, 11 Şubat 2015’te Büyükerşen ve diğer sanıkları beraat ettirdi.