Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2025 Temmuz ayı sıcaklık değerlendirme raporuna göre, Türkiye genelinde temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,9 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 döneminin 25 derecelik ortalamasına göre 1,9 derece daha yüksek olup, son 55 yılın en sıcak temmuz ayı rekoru olarak kayıtlara geçti.

Raporda, iklim değerlendirmelerinde kullanılan 220 istasyondan 66’sında temmuz ayına ait rekor sıcaklık değerleri tespit edildi. Bu istasyonlar arasında en yüksek sıcaklık rekoru, ortalama temmuz sıcaklığı 49,1 derece olan Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49,4 derece ile kırıldı.

Özellikle 25 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde ölçülen 50,5 derece sıcaklık, Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçti.

MGM, en yüksek sıcaklıkların yaşandığını şu raporla açıkladı: