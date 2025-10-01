54'üncü yaşını kutlayan Matthaus'un İstanbul Boğazı'nda verdiği şık davette tercih ettiği straplez, tamamen taşlarla kaplı elbisesi ve kırmızı ruju, gecenin en çok konuşulanlarından oldu. Fit görüntüsüyle göz kamaştıran tasarımcının sosyal medyada özellikle selülitsiz bacaklarına dikkat çekildi.

"SPOR VE DİSİPLİN OLMADAN OLMAZ"

Sosyal medya paylaşımına "Mutluluk, sevdiğin insanlarla hayatı kutlamaktır. Arkadaşlar hayatın ışığıdır" notunu düşen Matthaus, daha önce formunu nasıl koruduğunu da açıklamıştı.

Ünlü tasarımcı, görünümünü sadece genetik şansa bağlamadığını, yıllardır düzenli spor ve sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğini söylemişti:

"Spor, hayatımın vazgeçilmez bir parçası. Her gün ortalama 45 dakika egzersiz yapıyorum. Kadınların sürekli hareket halinde olması yeterli; koşmak, yürümek, aktif kalmak çok önemli. Yeme düzenimde kahvaltı, ara öğün ve öğle yemeği mutlaka var, akşam yemeklerini genelde atlıyorum."

FORMUNUN SIRRINI BÖYLE VERMİŞTİ

Matthaus, sabahları önce kahve içtiğini, ardından küçük bir porsiyon mısır gevreği ve meyveli yoğurt tükketiğini belirtiyor. Gün içinde kırmızı üzün, kivi, elma ya da muz gibi meyvelerle beslenmesine çeşitlilik kattığını da ekliyor.

Akşamları geç yemekten kaçındığını ancak sosyal hayatı nedeniyle arkadaşlarıyla 19.00-20.00 civarında dışarıda yemek yemeyi sevdiğini söyleyen Matthaus, sağlıklı yaşamın sırrını şöyle özetliyor:

"Genetik önemli ama tek başına yeterli değil. Disiplinli beslenme ve düzenli spor, formda kalmanın en büyük sırrı."