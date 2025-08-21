Williams, 2017’de kızı Olympia’yı ve 2023’te kızı Adira’yı dünyaya getirdikten sonra vücudunda değişimler yaşadığını ve eski formuna dönemediğini belirtti. People dergisine verdiği röportajda, “Ne yaparsam yapayım, ne kadar çok antrenman yaparsam yapayım istediğim kiloya ulaşamıyordum” dedi.

'İLK KEZ BU KADAR ÇARESİZ HİSSETTİM'

23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan sporcu, her zaman çalışarak hedeflerine ulaştığını ve ilk kez bu kadar çaresiz hissettiğini söyledi:

“Kariyerimde hiç kestirme yollara başvurmadım. Her zaman çok çalıştım. Bu yüzden aynı şeyleri yapıp tartıda hiçbir değişiklik görememek çok sinir bozucuydu.”

GLP-1 ilacını kullanmadan önce detaylı araştırmalar yapan Williams, bu kararın sonunda 31 kilo verdi. Artık vücudunda belirgin bir hafiflik hissettiğini dile getiren Williams, “Daha hareketliyim, eklemlerim eskisi gibi ağrımıyor. Basit bir şekilde yere eğilmek bile artık daha kolay ve daha hızlı. Enerjim yüksek, kendimi gerçekten iyi hissediyorum” diye konuştu.

'TEMBEL İNSANLARIN TERCİHİ GİBİ YARGILAR VAR'

Williams, Vogue dergisine verdiği bir başka röportajda bu ilaçların toplumda yanlış anlaşılmasına da dikkat çekti. Tenis efsanesi, “GLP-1 ilaçları için tembel insanların tercihi gibi yargılar var. Ama bu doğru değil. Bazen yardıma ihtiyacınız olabilir, bu sizin hikayenizdir ve böyle bir seçim yapmanızda bir sakınca yok” dedi.

Sosyal medyada sıkça aktif olan Williams, yeni görünümünü takipçileriyle de paylaşıyor. Haziran ayında havuzda çekilmiş bir mayolu pozunu, Temmuz ayında ise karın kaslarını sergilediği spor salonu selfiesini takipçileriyle paylaşmıştı.

GLP-1 tipi ilaçların kullanımı son dönemde popülerleşse de hala tartışmalı bir konu. Bu tür ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalı.