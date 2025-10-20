İngiltere futbolunun unutulmaz isimlerinden Stuart Pearce büyük bir acı yaşadı. Eski futbolcunun 21 yaşındaki oğlu Harley Pearce, geçtiğimiz perşembe günü Wiltshire yakınlarında meydana gelen traktör kazasında yaşamını yitirdi.

KORKUNÇ KAZA: TRAKTÖR DEVRİLDİ

Olay, Old Birdlip Hill – A417 yolunda, ailenin Witcombe’daki evinin yakınlarında gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine giden acil servis ekipleri, Harley’nin bulunduğu traktörün devrildiğini belirledi. Gloucestershire Polisi, 20’li yaşlarında bir erkeğin olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Yetkililer, kazayı gören vatandaşlardan olaya dair bilgi paylaşmalarını istedi.

AİLE YASA BOĞULDU

21 yaşındaki Harley, Stuart Pearce ve eski eşi Liz’in iki çocuğundan biriydi. Çiftin ayrıca Chelsea adında bir kızları bulunuyor. Ailenin, olay sonrası psikolojik destek uzmanları tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Harley’nin ailesi tarafından yapılan duygusal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ailemizin biricik oğlu ve kardeşi Harley’nin kaybı karşısında tarifsiz bir acı içindeyiz. Herkese neşe saçan bir ruhtu. Sessiz gücü, derin nezaketi ve çalışkanlığıyla gurur duyduğumuz bir gençti. O, her zaman bizim parlayan yıldızımız olarak kalacak. Huzur içinde uyu, güzel oğlumuz ve kardeşimiz. Seni asla unutmayacağız.”

FUTBOL CAMİASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Harley Pearce’ın ölüm haberi, babası Stuart Pearce’ın da yorumculuk yaptığı talkSPORT’ta derin üzüntü yarattı. Program sunucusu Jim White, canlı yayında şu sözlerle taziyesini iletti:

“Bu trajik haberin ardından Stuart Pearce ve ailesine en içten başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz.”

Pearce’ın eski kulübü Nottingham Forest da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Harley Pearce’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu zor dönemde Stuart ve ailesine tüm düşüncelerimizle destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

KENDİ İŞİNİ KURMUŞTU

Harley Pearce, Harley Pearce Agricultural Service adını taşıyan kendi tarım şirketini yönetiyordu. Wiltshire ve Gloucestershire çevresindeki çiftliklerde aktif olarak çalışıyordu. Yakın çevresine göre Harley, genç yaşına rağmen çalışkanlığı ve girişimci ruhuyla bölgesinde sevilen bir isimdi.