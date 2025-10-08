İtalyan futbolunun yaşayan efsanelerinden Lamberto Boranga, 82 yaşında yeniden sahaya çıkarak tarihe geçti. Deneyimli kaleci, İtalya 7. Lig ekiplerinden USD Trevana formasıyla Foligno karşısında kaleyi koruyarak, ülkede sahaya çıkan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti.

Geçtiğimiz yıl “Yeniden sahaya döneceğim” diyerek hedefini açıklayan Boranga, sözünü tuttu ve futbol tarihine bir kez daha geçti. Trevana’nın Foligno karşısında oynadığı maçta Boranga’nın işi oldukça zordu. Takımı sahadan 10-0’lık farklı bir yenilgiyle ayrıldı. 82 yaşındaki kaleci, ilk yarıda 5 gol yerken, daha sonra yerini 26 yaşındaki Maurizio Rossi’ye bıraktı. Ancak Rossi de kalesinde 5 gol daha gördü.

Maçın ardından The Sun’a konuşan Boranga, performansını şöyle değerlendirdi:

- İki hata yaptım ama üç-dört iyi kurtarışım da vardı.

Yaşına rağmen futbol tutkusunu kaybetmediğini vurgulayan Boranga, “Sahada olmak hâlâ bana büyük bir mutluluk veriyor” dedi.

64 YILLIK SPOR KARİYERİ GÖZ DOLDURDU

Profesyonel futbol hayatına 1961 yılında başlayan Boranga, Fiorentina, Parma ve Cesena gibi önemli kulüplerin formasını giydi. 1970’li yıllarda Cesena’nın kadrosunda düzenli olarak görev alan efsane kaleci, o dönemde Carlo Ancelotti ile de takım arkadaşıydı.

Sadece futbolda değil, atletizmde de adından söz ettiren Boranga, uzun atlama ve yüksek atlama branşlarında master kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandı.