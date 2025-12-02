Cem YILDIRIM

KKTC’de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından boşalan genel başkanlık koltuğuna, CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar seçildi. Eski CTP Genel Sekreteri ve 1964 Erenköy Direnişi’nin simge isimlerinden Naci Talat’ın kızı olan Usar, 1970 yılında kurulan partinin sekizinci ve ilk kadın genel başkanı oldu.

Genel başkanlık yarışında iki rakibini geride bırakan Usar, bin 284 oy alarak seçimi kazandı. Usar’ın karşısında yarışan Mağusa Milletvekili Asım Akansoy 356 oy, CTP Genel Sekreteri ve eski Bakan Erkut Şahali ise 801 oy aldı. Tıp doktoru olan Usar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Efsane Mücahidin Kızı

Seçim sonuçlarını değerlendiren Usar, “Binlerce yürek attı burada. Şimdi çok çalışacağız, kurtarılması gereken bir memleket var. Bu halk kendi ayakları üzerinde durmaya hazırdır” dedi. Sosyalist Enternasyonel üyesi olan CTP, CHP’yi de “kardeş parti” olarak ilan etmişti.

TIP DOKTORU

Sıla Usar, 1972’de Lefkoşa’da doğdu. Ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji’nde birinci olarak tamamladı. 1996’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Usar, nöroloji alanında ihtisas yaptı ve Multipl Skleroz (MS) üzerine uzmanlaştı. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Tıp-İş Sendikası’nda yöneticilik görevlerinde bulundu.

ERHÜRMAN’DAN USAR’A TEBRİK

KKTC’de 19 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini CTP’nin adayı Tufan Erhürman kazandı. Onun boşalttığı liderlik koltuğunda artık bir kadın siyasetçi var.

NACİ TALAT

Naci Talat, 8 Ağustos 1964’te EOKA elebaşılarının kuşattığı Erenköy’de başlatılan direnişin ön saflarında yer alan, mücadelenin simge ismiydi. Onun da katığıldığı çatışmada abluka altındaki bölgede Rum güçleri ağır bir yenilgiye uğratıldı. Erenköy’deki Türk halkı bu kararlı direnişle özgürlüğüne

kavuştu.