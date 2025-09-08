Yapılan açıklamada, “Supertramp Ortaklığı, Supertramp’ın kurucusu Rick Davies’in uzun bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duymaktadır. Onu tanıma ve 50 yılı aşkın bir süre birlikte çalma ayrıcalığına sahip olduk” ifadeleri yer aldı.

SUPERTRUMP'I 1970 YILINDA KURDU

Davies, 1970 yılında Roger Hodgson ile birlikte Londra’da Supertramp’ı kurdu. Daha sonra gruba Dougie Thomson, Bob Siebenberg ve John Helliwell katıldı. Grup, 1974 yılında yayımladıkları üçüncü albüm “Crime of the Century” ile uluslararası alanda büyük başarı kazandı. Albümde yer alan ve Davies’in imzasını taşıyan “Bloody Well Right” adlı parça, grubun en bilinen hitlerinden biri oldu.

1979 yılında yayımlanan ve dünya çapında 30 milyondan fazla satan “Breakfast in America” albümüyle grup ticari zirvesine ulaştı. Albüm, “The Logical Song”, “Take The Long Way Home” ve “Goodbye Stranger” gibi uluslararası Top 10 listelerine giren şarkılarla Supertramp’ı müzik tarihine kazıdı. Albüm iki Grammy ödülüne layık görüldü.

Davies'in yazdığı unutulmaz şarkılar arasında “Rudy”, “Goodbye Stranger”, “Ain't Nobody But Me”, “From Now On” ve “Just Another Nervous Wreck” gibi parçalar yer alıyor. Ayrıca Roger Hodgson ile birlikte “It’s Raining Again” ve “Give a Little Bit” gibi birçok hit şarkıya da imza attı.

1982'DE GRUPTAN AYRILDI

Hodgson, 1982 yılında yayımlanan ‘...Famous Last Words...’ albümünün ardından gruptan ayrıldı. Davies ise Supertramp’ın liderliğini sürdürdü ve grup 1988’e kadar faaliyetlerine devam etti. 1996’da Hodgson’sız orijinal kadroyla yeniden bir araya gelen grup, 2002 tarihli “Slow Motion” albümüne kadar müzik üretmeye ve turnelere çıkmaya devam etti.

2015 yılında dört yıl aradan sonra yeniden turneye çıkmayı planlayan Supertramp, Davies’e multipl miyelom teşhisi konulmasının ardından bu planı iptal etmek zorunda kaldı. Bu nadir kanser türü, kemik iliğinde oluşarak plazma hücrelerine saldırıyor. Davies’in ölüm nedeni de bu kanser türü olarak açıklandı.

'SİLİNMEZ BİR İZ BIRAKTI'

Yapılan sosyal medya açıklamasında, “Ortağı Roger Hodgson ile birlikte Supertramp’ın en ikonik şarkılarının arkasındaki ses ve piyanist olarak rock müzik tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Duygulu vokalleri ve Wurlitzer üzerindeki kusursuz dokunuşu, grubun sound’unun kalp atışı haline geldi” denildi.

Açıklamada, "Sahnenin ötesinde Rick, sıcaklığı, dayanıklılığı ve elli yılı aşkın bir süre birlikte yaşadığı eşi Sue'ya olan bağlılığıyla tanınıyordu. Supertramp olarak turnelere devam edememesine neden olan ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştıktan sonra, Ricky and the Rockets olarak memleketinden arkadaşlarıyla sahne almaktan keyif aldı. Rick'in müziği ve mirası pek çok kişiye ilham vermeye devam etmekte ve harika şarkıların asla ölmeyeceği, yaşamaya devam edeceği gerçeğini kanıtlamaktadır." ifadelerine yer verildi.