Hollywood’un dev ismi, 69 yaşındaki Mel Gibson ve 35 yaşındaki hayat arkadaşı Rosalind Ross, uzun süredir devam eden romantik ilişkilerini bitirme kararı aldı. Edinilen bilgilere göre çift, aslında bir yılı aşkın bir süre önce yollarını ayırdı ancak bu durumu kamuoyundan gizli tutmayı tercih etti.

"Güzel Bir Oğlumuz Var": Ortak Velayet Kararı

Ayrılık haberiyle sarsılan hayranlarına People dergisi aracılığıyla ortak bir açıklama yapan ikili, dostane bir veda mesajı yayımladı:

"Hayatımızın bu sayfasını kapatmak hüzün verici olsa da, dünyalar güzeli bir evladımız var. Onun için mümkün olan en iyi ebeveynler olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Çiftin 8 yaşındaki oğulları Lars’ın ortak velayeti konusunda tam bir mutabakata vardığı bildirildi.

2014’ten Bugüne: Eleştirilere Göğüs Geren Bir Aşk Hikayesi

Mel Gibson ve Rosalind Ross’un yolları 2014 yılında ortak arkadaşlar vasıtasıyla kesişmişti. Aralarındaki 34 yıllık yaş farkı o dönemde magazin dünyasında sert eleştirilere neden olmuş, ancak Gibson bu eleştirilere 2016 yılında verdiği bir röportajda şu unutulmaz sözlerle yanıt vermişti:

"Yaş sadece bir sayıdan ibaret. Biz birbirimizi seviyoruz. O olgun bir yetişkin ve aramızdaki bağ çok özel. İnsanların endişelerini anlıyorum ama her şey harika gidiyor. Ondan daha fazlasını isteyemezdim."

İkili, ilişkilerini büyük oranda kameralardan uzakta yaşamayı seçse de, 2016 Cannes Film Festivali ve 2017 Oscar töreni gibi görkemli gecelerde kırmızı halıda mutluluk pozları vermişti.

Yangın Felaketi ve "Eşyalardan Özgürleşme"

Eski çift için 2025 yılı sadece duygusal değil, maddi kayıplarla da geçti. Los Angeles’ta meydana gelen büyük orman yangınlarında Malibu’daki evleri tamamen kül olan Gibson, yaşadığı trajediyi NewsNation’a şu sözlerle aktarmıştı:

"Ailem ve sevdiklerim güvende, önemli olan tek şey bu. Tüm eşyalarım yandı bitti ama bu durum üzerimde garip bir hafiflik yarattı. George Carlin’in dediği gibi; o eşyaların yükünden kurtulmuş gibiyim."

Gibson’ın Geniş Ailesi: 9 Çocuklu Bir Baba

Mel Gibson’ın Rosalind Ross’tan olan oğlu Lars dışında 8 çocuğu daha bulunuyor. Usta aktörün kalabalık ailesi şu isimlerden oluşuyor:

Eski eşi Robyn Moore’dan: Hannah (45), ikizler Christian ve Edward (43), William (40), Louis (37), Milo (35) ve Thomas (26).

Eski sevgilisi Oksana Grigorieva’dan: Lucia (16).