ELİF TOKBAY

“Summer Nights” turnesi kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda Türkiye’deki hayranlarıyla ilk kez buluşan Matteo Bocelli, yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Babası efsane tenor Andrea Bocelli’den miras sesi kadar, sempatik tavırlarıyla hayranlık uyandıran genç Bocelli, seyircilerle birlikte şarkı söyleyip, dans da etti.

27 yaşındaki Matteo Bocelli, genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde yer aldı ve sadık bir hayran kitlesine sahip. Bocelli, “İstanbul’da vereceğim ilk konser için çok heyecanlıyım” diyerek konserine başladı. Zaman zaman seyircilerin arasına katılıp şarkılarına devam eden sanatçı, hayranlarıyla dans da etti. Piyano başında karizmasıyla dikkat çeken sanatçı, babasıyla düet yaptığı, milyonların dinlediği “Fall on Me” şarkısını solo olarak seslendirdi.

EN İYİ SEYİRCİ İSTANBUL’DA!

Klasik ve modern pop müziğini bir araya getiren Bocelli’nin İtalyanca ve İngilizce söylediği şarkılara seyirci de eşlik etti. Bocelli, Ed Sheeran’ın ona özel olarak yazdığı Chasing Stars şarkısının yanı sıra Besame Mucho, Cant Take My Eyes off You gibi milyonların sevdiği şarkıları da seslendirdi. Matteo Bocelli, yoğun alkış üzerine iki şarkılık bis yaptı ve “Bu turne kapsamında en iyi, sıcak seyirci İstanbul seyircisiydi” diyerek Harbiye’ye veda etti.

Bu arada Harbiye'ye çevre mekanlardan sızan müzik sesi izleyicilerin tepkisine neden oldu. Arabesk türdeki müziğin sesi Bocelli'nin kulağına kadar gitmiş midir bilinmez ama İtalyan şarkıcı seyircilere bunu yansıtmadı. Genç yıldız olanca sıcakkanlılığı ve sempatikliğiyle dinleyicisine hoş bir İstanbul akşamı yaşattı.