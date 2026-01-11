Denizli İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, kanalın geleceği yapılacak ihale ile netleşecek. Kanalın isim hakları ve marka değeri için belirlenen muhammen bedel ise 5 milyon TL oldu.

İLK İHALE 27 OCAK’TA GERÇEKLEŞECEK

Denizli İcra Dairesi, satışa dair tüm detayları kamuoyuyla paylaştı. İlanda, "World Türk Dünyanızın Televizyonu" markasının radyo, televizyon ve haber ajansı hizmetlerini kapsayan 38. sınıfta tescilli olduğu bildirildi.

2021 yılında tescil edilen ve 10 yıl süreli koruma altında olan markanın ilk açık artırması 27 Ocak tarihinde yapılacak. Eğer ilk ihalede alıcı çıkmazsa, satış süreci mevzuat hükümlerine göre yasal takviminde devam edecek.

YAŞAR HOLDİNG’DEN ADEM ERDAĞI’NA UZANAN SERÜVEN

HaberHürriyet'in haberine göre, kanalın temelleri 1994 yılında Yaşar Holding tarafından "Kanal Ege" adıyla İzmir’de atıldı. 2001 yılında Bakioğlu Holding bünyesine geçen ve Ege'nin ilk bölgesel kanalı olma unvanını taşıyan Ege TV, 2017 yılında yayınlarına ara vermişti.

Sivas merkezli Kanal 58’in sahibi Adem Erdağı, 2019 yılında kanalı satın alarak tekrar yayın hayatına döndürdü. 1 Ocak 2022 itibarıyla ise "dünya markası olma" hedefiyle logonun World Türk olarak değiştirildiği açıklandı.

"DÜNYA MARKASI" HEDEFİ İCRADA NOKTALANDI

World Türk Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağı, marka değişim sürecinde kanalın ulusal ve dijital yayıncılıkta büyüyeceğini duyurmuştu. Türksat, D-Smart ve Digitürk gibi platformlarda yer alan kanal, Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmayı amaçlıyordu.

Ancak ekonomik zorluklar ve borç yükü, bir zamanların dev medya projesini icra masasına taşıdı. Ege TV’nin frekansları üzerinden yayın hayatını sürdüren World Türk’ün yeni sahibinin kim olacağı medya dünyasında merak konusu oldu.

İHALEYE DAİR TEKNİK DETAYLAR VE SATIŞ ŞARTLARI

İcra dairesi tarafından hazırlanan dosyada markanın ekonomik değeri 5 milyon TL olarak takdir edildi. 27 Ocak 2026 tarihinde yapılacak olan ihale, kanalın radyo, televizyon ve internet hizmetlerini içeren tüm tescil haklarını kapsıyor. Satışa konu olan markanın 2031 yılına kadar tescil koruması bulunduğu ve 38. sınıf hizmet listesinde yer aldığı açıklandı.