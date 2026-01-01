İstanbul’un en önemli sembollerinden biri olan klasik Şehir Hatları vapurlarının tarihçesi, 1851 yılında kurulan Şirket-i Hayriye’ye dayanır…

Osmanlı Devleti’nin bu ilk anonim şirketiyle birlikte deniz ulaşımında kayıklar yerini daha konforlu ve güvenli olan vapurlara bırakır.

Şirket-i Hayriye’nin 65 numaralı Sarayburnu Vapuru’yla birlikte İskoçya’nın Glasgow kentinde inşa ettirdiği

66 numaralı Boğaziçi Vapuru, 1910 yılında hizmete girer ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında diğer vapurlar gibi farklı görevler üstlenir…

70 YIL YOLCU TAŞIDI

Balkan Harbi’nde Bulgar ordusu Çatalca önüne geldiği sırada Şirket-i Hayriye, 17 vapurunu ordunun emrine verir.

Boğaziçi vapuru da, bu süreçte diğerleri gibi iskeleler arasında askeri mühimmat taşır.

Birinci Dünya Savaşı’nda da orduya hizmet vermeye devam eder ve bu kez Haydarpaşa ve Sirkeci iskeleleri arasında askeri nakliyatta kullanılır.

Tabii, esas görevini de sürdürür… Yaklaşık 70 yıl Boğaz’da yolcu taşıyan bu vupur 1981’de de hizmet dışı bırakılır…

Hakan Aran

Hizmet durmayacak

Galataport’a bağlı olarak hizmet verecek olan deniz şubede, tüm bankacılık hizmetleri verilecek. İş Vapur ile deprem gibi olağanüstü durumlarda da bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz devam etmesi de sağlanacak. Vapurda banka şubesinin yanı sıra ‘İş Kültür’ konseptiyle uyumlu sosyal alanlar, sergi, toplantı ve etkinlik alanları, büfe ve dinlenme alanları da kullanıma açık olacak.

BOĞAZ’A GERİ DÖNDÜ

Türkiye İş Bankası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları ve İstanbul Liman Başkanlığı desteğiyle 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’nun replikasını yaptırıp, İş Vapur adıyla hizmete sundu.

Vapur, 1455’ten bu yana ara vermeden gemi yapan ve dünyanın en eski yaşayan tersanelerinden biri olan (Tersane-i Amire) Haliç Tersanesi’nde sıfırdan inşa edildi. Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, projenin hayata geçirdikleri en gurur verici projelerden biri olduğunu belirtti.

Gerçekten de Tersane Müdürü ve Başmühendis Yağız Yetkin Azizler, vapurun bire bir aynısını yaparak, efsane vapura yeniden hayat vermiş. Çok da güzel olmuş...

‘GURUR DUYUYORUZ’

Geçmişin izlerini fazlasıyla hissettiren İş Vapur’un açılışı pazartesi günü yapıldı. Bankacılık sektörüne denizde seyahat eden bir şube kazandırdıklarını belirten İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, açılışta şöyle konuştu:

’’Ancak bu ilk değil. Cumhuriyetimizin vizyonu bizden önde gidiyor. Türkiye İş Bankası’nın ilk vapur şubesi 1926’da açılan Karadeniz Vapuru’ydu… Türkiye’nin tanıtımında önemli bir rol oynadı… Ondan tam 100 yıl sonra İş Vapuru İstanbullular’ın hizmetine sunmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz.

Cumhuriyetimizin vizyonunda emeği olan başta kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Genel Müdürümüz Celal Bayar olmak üzere bu vapurun anısını onların ruhlarına atfediyorum. Ruhları şad, mekãnları cennet olsun.’’

ÖZEL BİR ANLAMI VAR

Peki neden 66 numaralı Boğaziçi Vapuru? Hakan Aran, bunun sebebini de şöyle açıkladı:

‘’İş Bankalılar 26 Ağustos 1927’de bankamızın üçüncü kuruluş yıldönümünü 66 numaralı Boğaziçi Vapuru’nda kutlarken saat 21.00 civarında Atatürk’ün Söğütlü yatıyla karşılaşırlar. Atatürk’ün talimatıyla yatla vapur yan yana ilerlemeye başlar ve gece 01.00’e kadar İş Bankalılar ve Atatürk birlikte eğlenir. Bu anıyı İş Bankası’nın tarihini anlattığı ‘Zeka, Dikkat, İffet’ kitabında saygıdeğer Doğan Çetinkaya hocamız şöyle ifade ediyor: Özellikle Atamız ayrılırken ‘Gayet kıymettar bir gece geçirmeme vesile oldunuz. Münevver gençlerle geçirdiğim bu dakikaları unutamayacağım. Zevkini ilelebet muhafaza edeceğim. Sizleri yarı yolda bırakmak istemedim. Köprüye kadar eşlik ediyorum. İş Bankası’nın şimdiye kadar olduğu gibi muvaffak sahada ilerlemesini temenni eder, cümlenize veda eylerim…

’Bankamız, diğer kuruluş yıldönümü kutlamalarını da burada yapmayı sürdürdü. Dolayısıyla yüzen şube için kurumun anılarında yer edinen vapur model olarak seçildi…’’

Her gün açık olacak

Merkezi bir lokasyonda, Tophane’ye 3-4 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde olan İş Vapur, her gün 11:00-20:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Bankacılık işlemlerini Boğaz manzarası eşliğinde yaptırmanın ayrıcalığını yaşatırken; şehrin karmaşasından uzaklaştıran yeni bir soluklanma alanı; çay-simit keyfinin ve martılara simit atmanın yeni adreslerinden biri olacak…