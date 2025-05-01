Spor tarihinin efsaneleri arasında sayılan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Lebron James aynı günde katıldığı turnuvalardan elendi. Bu tesadüf sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ÖNCE RONALDO SONRA MESSİ

Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asya AFC Şampiynolar Ligi yarı finalinde sahasında Japon ekibi Kawasaki Frontale'yi konuk etti. Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al Nassr 3-2 mağlup oldu ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

CONCACAF Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında ise Lionel Messi’nin formasını giydiği Inter Miami, sahasında Vancouver Whitecaps’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

LEBRON DA UMDUĞUNU BULAMADI

Basketbolun efsane isimlerinden Lebron James de NBA’de umduğunu bulamadı. NBA Playoffları ilk tur serisinin beşinci maçında Los Angeles Lakers, kendi evinde Minnesota Timberwolves‘u ağırladı. Timberwolves, rakibini 103-96 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Lakers 4-1 elendi ve Lebron’un final umutları bitti. James maçta 22 sayı- 7 ribaund ile oynadı.