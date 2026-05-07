İki makav yavrusunun başarılı bir şekilde yumurtadan çıkması, türün kıyı ormanı biyomuna belgelenmiş ilk dönüşü olarak kaydedildi. Brezilya kıyı şeridinde ormansızlaşma ve yasa dışı ticaret nedeniyle nesli tükenen tür için 2022 yılında Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (Ibama) tarafından kapsamlı bir yeniden yerleştirme programı başlatılmıştı.

25 YIL SONRA ORMANA BIRAKILDILAR

Program kapsamında, 35 kuşa mikroçip takılarak karantina ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Aralarında 25 yılı aşkın süre esaret altında tutulanların da bulunduğu papağanlar, özel merkezlerde vahşi yaşam koşullarına ve sosyal etkileşime hazırlandı. Hazırlık sürecinin ardından kuşlar, Bahia eyaletinin güneyinde restore edilen ve yapay yuvalama kutularıyla donatılan geniş bir ormanlık alana salındı.

İLK YAVRULAR DÜNYAYA GELDİ

Nisan ayında yapılan izlemelerde, salınan çiftlerden birinin iki yavru yetiştirdiği rapor edildi. Uzaktan izleme yöntemiyle takip edilen alanda, yavruların yuvadan ayrılarak uçuş denemelerine başladığı ve ebeveynlerinden bağımsız olarak besin aramaya yöneldikleri gözlemlendi. Bu durum, uzun süre esaret altında kalan makavların doğal ekosisteme yeniden adapte olabildiğini bilimsel olarak kanıtladı.

EKOSİSTEMİN KORUNMASINDA KRİTİK ADIM

Proje koordinatörleri, yasadışı barınaklardan veya evlerden kurtarılan yetişkin papağanların vahşi doğada başarılı bir şekilde üremesinin stratejik bir başarı olduğunu vurguladı. Uzmanlar, uygun koşullar sağlandığında esaret altındaki bireylerin doğal davranışlarına dönerek ekosistemin korunmasında aktif rol oynayabildiklerini ifade etti.