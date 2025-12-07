Ağırlığı 75 kilograma kadar ulaşabilen bu dev tür, boyutuna rağmen son derece nadir görülen bir canlı olarak biliniyor.

NADİR GÖRÜLEN DEV AHTAPOT

Monterey Akvaryumu Araştırma Enstitüsü (MBARI) oşinografları, derin denizlerde yapılan bir araştırma seferi sırasında bu sıra dışı canlıyla yeniden karşılaştı. Bilim insanları, 40 yıllık çalışmalarında yedi kollu ahtapotu yalnızca dört kez görüntüleyebildi. Kaydedilen yeni görüntüler ise dalgıç Erik Askilrud tarafından elde edilen nadir kayıtlara bir yenisini ekledi.

700 METRE DERİNLİKTE ORTAYA ÇIKTI

MBARI’nin açıklamasına göre, Ventana isimli uzaktan kumandalı araştırma aracı (ROV) geçtiğimiz ay Monterey Körfezi'nde sefer halindeyken yaklaşık 700 metre derinlikte dev ahtapotu tespit etti. O anlara tanıklık eden kıdemli bilim insanı Stephen Haddock ve biyoçeşitlilik ekibi, karşılarında tüm ihtişamıyla yedi kollu bir ahtapotu bulduklarını belirtti.

NEDEN “YEDİ KOLLU” DENİYOR?

Bilimsel adı Haliphron atlanticus olan bu tür, aslında sekiz dokunaçlı bir ahtapot. Ancak erkek bireyler, çiftleşme sırasında hektokotil adı verilen özel bir dokunaçlarını koparıp yumurta taşıma aracı olarak kullandığı için “yedi kollu” olarak adlandırılıyor. Bu koparılan dokunaç gözlerden birinin altında gizlendiği için erkekler yedi dokunaçlıymış gibi görünüyor.

DERİN DENİZ BESİN ZİNCİRİNE IŞIK TUTUYOR

MBARI tarafından yapılan açıklamada, kurum mühendisleri tarafından özel olarak tasarlanan 4K kameranın bu karşılaşmayı ayrıntılı şekilde kaydettiği belirtildi. Dev ahtapotun pençelerinde kırmızı miğferli bir denizanası (Periphylla periphylla) taşıdığı görüldü. Uzmanlara göre bu gözlem, derin deniz ekosistemlerinin karmaşıklığını ve türler arasındaki beklenmedik ilişkileri ortaya koyan önemli bir bulgu niteliğinde.