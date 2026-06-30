Ege Bölgesi'nde erkek ve kadın giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyette olan 23 yıllık Denfa Moda Tekstil resmen iflas etti.

İzmir ve Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde erkek ve kadın giyim sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Denfa Moda Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında iflas kararı verildi. Bir süredir yaşadığı mali darboğazı aşmak amacıyla konkordato sürecine giren şirketin kurtarma çabaları sonuçsuz kaldı.

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmaya tanınan 1 yıllık kesin mühletin ardından 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla şirketin iflasına hükmetti.

Temelleri 11 Mart 2003 tarihinde Aydın'ın Kurtuluş Mahallesi'nde atılan ve zamanla büyümesini İzmir Gaziemir ile Manisa Alaşehir eksenine taşıyan Denfa Moda, hem fiziksel mağazacılık hem de e-ticaret üzerinden perakende satışlar gerçekleştiriyordu.

KONKORDATO TALEP ETMİŞTİ

Son yıllarda derinleşen ekonomik zorluklar nedeniyle mahkemeye başvurarak konkordato talep eden ve 1 yıllık kesin mühlet hakkı elde eden şirket, bu süreçte mali yapısını toparlayamadı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/360 Esas sayılı dosyası üzerinden görülen davada, şirketin adi tasfiye usulüyle iflasına karar verildiği kamuoyuna duyuruldu.

İzmir İflas Müdürlüğü (2026/17 İflas dosyası) tarafından yayımlanan resmi ilanda, merkezi Gaziemir'de (Irmak Mah. Metin Henkoğlu Cad. No: 20A) bulunan şirketle ilgili hukuki tasfiye sürecinin detayları paylaşıldı.

İflas Dairesi tarafından yapılan açıklamada, alacaklılar ve şirketle ticari ilişkisi bulunanlar için şu önemli uyarılara yer verildi:

Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin, ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde alacaklarını ve dayanak belgelerini İzmir İflas Müdürlüğü'ne kayıt ettirmeleri gerekiyor.

Müflis şirkete borçlu olan kişi ve kurumların aynı süre içinde borçlarını bildirmeleri şart koşulurken, aksi durumun cezai sorumluluk doğuracağı vurgulandı. Şirketin mallarını elinde bulunduranların, kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla bu malları iflas dairesinin emrine teslim etmeleri gerektiği, aksi halde rüçhan haklarından mahrum kalacakları bildirildi.

Şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların bir araya geleceği ilk alacaklılar toplantısının tarihi de netleşti. Toplantı, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11:45'te İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası, F Blok, 5. Kat, Konak/İzmir) gerçekleştirilecek. Toplantıya alacaklıların bizzat katılabileceği gibi yasal temsilcilerini de gönderebilecekleri belirtildi.