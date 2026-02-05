Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İzmir ve Çanakkale'de sağanak yağış, Aydın ve Muğla'da da fırtına etkili oldu.

İzmir'de sarı kodlu sağanak sürerken en yoğun yağış Çeşme, Karaburun ve Urla'da ölçüldü.

Urla Orman Sahası’nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar’da 44,4 kilogram, Karaburun’da 38,5 kilogram, Çeşme’de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası’nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür’de 29,4 kilogram, Narlıdere’de 28,5 kilogram, Dikili’de 26,9 kilogram, Güzelbahçe’de 26,8 kilogram yağış kaydedilirken, Urla merkezde 35,6 kilogram yağış ölçüldü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Torbalı ilçesinde de meydana gelen olayda, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti.

Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi.

İlçede etkili olan sağanak yağış sırasında Mehmet Ekinci, yönetimindeki kamyonetiyle alt geçitten geçmek isterken, su birikintisi nedeniyle aracı stop etti.

Alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, aracıyla mahsur kalan Mehmet Ekinci, telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde sürücü Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Ekinci’nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle birçok sokak ve cadde sular altında kalırken, Pancar İzban İstasyonu da içerisine dolan su nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.

Konak ilçesindeki bazı caddelerde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Alsancak Kordon bölgesinde ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı caddelerde oluşan su birikintileri, sürücüleri ve yayaları olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kent genelinde bazı caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Konak ilçesinde bulunan Hisar Camisi önündeki anıt çınar ağacı henüz belirlenemeyen nedenle bazı iş yerlerinin üzerine devrildi. İş yerlerinde hasar oluştu.

Menderes ilçesinde sağanak, Gümüldür, Değirmendere, Çamönü, Küner ve Tekeli mahallelerinde etkili oldu.

Bazı iş yeri ve evler ile cadde ve sokakları su bastı.

Aydın

Kuşadası'na bağlı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Didim'de de fırtına, sahilde ve bazı mahallelerde etkisini gösterdi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluştu.

Dalga suları, Altınkum Sahili'nde bir kafeye kadar ulaştı.

Akyeniköy Mahallesi'nde de fırtına, bir evin çatısını uçurdu.

AFAD ile belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Muğla

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-Datça arasındaki feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Kumbahçe Mahallesi'nde kıyıdaki bazı işletmeler dalgalardan olumsuz etkilendi​​​​​​​. Kıyıdaki bazı iskeleler de zarar gördü.

Kent sakinleri fırtına nedeniyle kapalı mekanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Marmaris'te de Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, güney ve güneydoğu yönlerinden esen rüzgarın hızı saatte 45 kilometre olarak ölçüldü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle sahillerde yüksek dalgalar oluştu, kıyılardaki işletmelerin tenteleri ve şemsiyeleri devrildi.

Çanakkale

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, Ayvacık'ın 3 nolu giriş yolu trafiğe kapandı.

Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı.

Ayrıca Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde sağanak nedeniyle bir yolda çökme yaşandı.

Çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekildi.