Oregon Üniversitesi'nde jeofizikçi olarak görev yapan Hoeft, yıllardır Santorini yanardağını incelemekte. Magmanın yüzeye çıkıp patlamaya neden olduğu koşulları belirlemek üzere kendi metodolojisini geliştiren Hoeft, Kiklad Adaları'ndaki son gelişmeleri yakından takip ediyor ve sahadan gelen verileri analiz ediyor.

'MAGMA HAREKETİ GÖSTERİYOR'

Hoeft, Kolumba Yanardağı'ndaki son durumu değerlendirerek, "Veriler, Santorini'den değil, kuzeydoğudan kaynaklanan olası bir derin kabuk magma hareketini gösteriyor" dedi. Ayrıca, Anydros adası yakınlarındaki magmanın hareketinin, Santorini altındaki basıncı hafiflettiğini belirtti.

'SİSMİK VE VOLKANİK FAALİYETLERE YOL AÇIYOR'

Hoeft, magma hareketinin yer kabuğunu kırarak küçük depremlere neden olduğunu, bu depremlerin bölgede gerilim ve çekme stresleri yarattığını ve bu durumun yoğun sismik ve volkanik faaliyetlere yol açtığını ifade etti.

Ayrıca, Anydros yakınlarındaki bu yanal magma enjeksiyonunun durma olasılığının olduğunu ve magmanın çoğu zaman kabuğun içine itildiğini, ancak nadiren yüzeye çıktığını belirtti.

Hoeft, Anchor Adası'nın güneybatısındaki deniz yatağının şu anda magmanın yüzeye ulaşması için en muhtemel yer olduğunu vurguladı.

'SOLUNUM SORUNLARI OLACAK'

Kül emisyonu olması halinde, havacılığın belirli koşullar altında etkilenebileceğini ve külün solunum sorunlarına neden olabileceğini yineleyen Hoeft, şu an için önemli bir volkanik faaliyet kanıtı bulunmadığını, ancak sürekli izleme yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.