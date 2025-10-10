Fransa’nın Nice kentinden Atina’ya özel bir jet ile ardından helikoptar ile Eue’deki Skiathos adasına tatile gelen Monaco Prensi 67 yaşındaki 2. Albert (Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi) Ege denizindeki adaları gezdi.

YELKENLİ TEKNE KULLANDI

Skiathos adasında Belediye Başkanı Thodoris Tzoumas ve Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile akşam yemeğinde bir araya gelen Prens Albert Ege’de yelkenli tekne kullandı tatilin tadını çıkardı.

FOKLARLA BİRLİKTE YÜZDÜ

Prens Albert yelkenli tekne ile açıldığı Ege’deki Skiathos ile Skopelos adaları arasındaki kayalık adacıklarda dalış yaptı. "Dalış kıyafetini alıp yüzmeye gitti. Onu gördüğümüzde bize foklarla karşılaştığını söyledi ve misafirperverliği ve deniz ortamını koruma çabaları için minnettarlığını dile getirdi."

Monako Prensi Albert , Alonissos'ta denize, insanlara ve kültüre adanmış bir festival olan AMoS Film Festivali'nin açılışını yaptı. Festival, Alonissos - Kuzey Sporadlar Ulusal Deniz Parkı ve Yunanistan'ın ilk Sualtı Müzesi olan Peristera Batığı kapsamında düzenleniyor.Skiathos Belediye Başkanı Thodoris Tzoumas, Prens Albert'e onur plaketi takdim etti.

PRENSİN GÖZÜ EGE’DE

Prens Albert’in Ege tatilinde Ege kıyılarını ve Efes- Meryemana’yı ziyaret edebileceği bu nedenle bir seyahat acentesi firmasının ziyaret ile ilgili hazırlık yaptığı, lüks VIP araçların İstanbul’dan Kuşadası’nı transferlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.