Türkiye dış politikada bu kez dik durdu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Birliği’nin 150 milyar Euro’luk Savunma Fonu SAFE programından pay almamızı engellemek için geçen ay koyduğu vetoda taviz vermedi. Yunanistan, Türkiye’nin Ege’de karasularını 12 mile çıkarma girişimini ‘Casus Belli- Savaş nedeni’ sayan kararından vazgeçmesi halinde, vetoyu kaldıracağını bildirdi.

1 MİLYAR EURO ALDI

Avrupa Konseyi, “Geri adım” bekledi, Türkiye taviz vermedi. Türkiye, Yunan vetosu nedeniyle hava ve füze savunma, mühimmat, İHA, siber güvenlik konularında yatırımlar için kredi aktaran AB’nin SAFE programına katılamadı. 150 milyar Euro’luk fon Türkiye olmadan paylaşıldı. Güney Kıbrıs 1 milyar 181 milyon Euro, Yunanistan 787 milyon Euro aldı.

ATİNA’NIN TUTUMU

Avrupa Konseyi toplantısına katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Türkiye’nin katılmaması tutumumuz benimsendi” dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de “Casus Belli kararını kaldırmadığı sürece Türkiye SAFE’e katılamaz. Tutumunu değiştirirse, konuyu ele alırız ancak yakın vadede bunu beklemiyorum” ifadelerini kullandı.

‘CASUS BELLİ’ NEDİR?

Yunanistan’ın kaldırılmasını istediği ‘Casus Belli’ kararı 1995 yılına dayanıyor. Lozan Antlaşması ile Ege’de iki ülkenin karasuları 3 deniz mili olarak belirlenmiş ancak Yunanistan 1936’da, Türkiye ise 1964’te karasularını 6 mile çıkarmıştı. Türkiye, 1995’te 12 mil girişiminde bulunan Yunanistan’a “Bunu savaş nedeni sayarız” diyerek 8 Haziran 1995’te Latince adı “Casus Belli” olan “Savaş nedeni” kararı aldı.

Aslan payı Danimarka’ya

En yüksek ödeme 46 milyar Euro ile Danimarka ve 43 milyar Euro ile Polonya’ya yapılacak. Macaristan, Fransa ve Romanya 16’şar milyar, İtalya 14, Belçika 8 milyar Euro alacak.