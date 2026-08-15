Manisa, İzmir ve Muğla’da farklı noktalarda çıkan yangınlara ekipler sevk edilirken, alevlerle mücadele havadan ve karadan sürdürülüyor.

MANİSA’DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Yeğenoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 5 helikopterin yanı sıra 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN BİR NOKTADA ÇIKTI

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ise Örnekköy Mahallesi 7549 Sokak’taki otluk alanda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek ve yangını söndürmek için müdahalesi devam ediyor.

MARMARİS’TE ULAŞIMIN OLMADIĞI BÖLGEDE YANGIN

Muğla’nın Marmaris ilçesinde de Yalancıboğaz mevkisinde yangın çıktı.

Sahil kesiminde karadan ulaşımın mümkün olmadığı bir noktada başlayan yangının ormanlık alana yayıldığı bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, ulaşımın güç olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.