Aydın’ın Didim ilçesi ile Eşek Adası (Agothonisi) arasında avlanan Türk balıkçılar ile Yunanistan sahil güvenliği arasında gergin anlar yaşandı.

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı kaynaklarının Yunan basınına yaptığı açıklamada 18 Kasım akşam saatlerinde iki Türk balıkçı gemisi, Eşek Adası (Agathonisi)ile Didim arasındaki sularda avlanan iki Türk balıkçı teknesine Yunanistan sahil güvenliği uzaklaşmaları için müdahale etti. Hasip Reis 3 balıkçı teknesine bazı mermilerin isabet ettiği belirtildi.

SALDIRIYI TÜRK SULARINDA GERÇEKLEŞTİRDİLER

Hasip Reis 3 teknesinin kaptanı Hasan Aygün: “Saldırıyı Türk karasularında gerçekleştirdiler.” İfadesini kullandı. Türk balıkçıların avlanmaya devam etmesi üzerine balıkçı teknelerine yaklaşan Yunanistan 3 sahil güvenlik botunun uyarı ateşi açtığı, ardından Trük balıkçıların bölgeden uzaklaştığı belirtildi.