Muğla’nın Bodrum ilçesine 12 mil uzaklıktaki komşu Leros adasında 70 yıldır görülmeyen doğa olayı yaşandı. Adayı dolu ve kar fırtınası vurdu. Turistik adada her yer beyaza bürünürken ada halkı büyük şok yaşadı.

TURİSTİK ADA 70 YILDA İLK KEZ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sadece bir saat içerisinde yollar, bahçeler, turistik plajlar ve tarım arazileri dolu ve kar tabakasıyla kaplandı, trafik felç oldu.

Adada yaşayan yaşlılar, bu durum ada için eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu, son 70 yıldır benzer şiddette dolu ve kar yağışının yaşanmadığını belirtti.

TARIM ÜRÜNLERİ ZARAR GÖRDÜ

Tarım arazilerindeki bazı ürünlerin zarar gördüğü ve tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.