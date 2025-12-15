Yunanistan polisi, Ege denizinden hareket eden bir balıkçı teknesinde 7 ton kokain tespit etti. Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı gizli rota çökertildi. Polis, soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında toplamda 10 kişi gözaltına alındı. 5 kişi kokain dolu teknede, diğer 5 kişi ise farklı şehirlerde yapılan operasyonlar sonucu tutuklandı.

Gözaltına alınanlar arasında dev uyuşturucu ağını kurduğu belirtilen örgüt lideri de bulunuyor. Polis, adını açıklamadığı kişiyi "kokain baronu" olarak tanıttı.

Kokain baronunun teknenin resmi sahibi olduğunu duyuran polis, uyuşturucunun Latin Amerika'dan Yunanistan'a geldiğini ve 'baron'un' operasyonun başında olduğunu vurguladı.

AÇIK DENİZDE YAKALANDI

Operasyon, ABD uyuşturucuyla mücadele kurumu DEA ile işbirliği içinde yapıldı. Tekne, açık denizde ele geçirildi.

Teknenin Selanik’teki Nea Michaniona’dan çıktığı, Venezuela açıklarında bir bölgede Latin Amerika kaynaklı büyük bir yük aldığı ve Avrupa’ya doğru yola devam ettiği aktarıldı.

Teknenin son hedefinin neresi olduğu henüz net değil. Tekne iki gündür Atlantik’te Fransa Deniz Kuvvetleri tarafından çekiliyor.

Fransa’da bir limana götürülmesi, uyuşturucunun sayımının yapılması ve denizdeki beş şüphelinin yetkililere teslim edilmesi bekleniyor.