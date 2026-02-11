Ege Denizi’nin kalbinde, tarihin ve doğanın kucaklaştığı Syros adası, alışılmışın dışında bir yaşam deneyimi sunuyor. "Syros Kedileri" barınağı, dünyanın her yerinden gönüllüleri adaya davet ederek; ücretsiz konaklama, kahvaltı ve tüm faturaların karşılandığı rüya gibi bir fırsat sunuyor. Ancak bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken çok özel bir şart var: Günlerini sevimli dostlarımızın bakımına adamak.

1990’lardan bu yana Yunanistan’da kedi koruma alanında öncü olan barınak, sadece hayvanlara yuva sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sokak kedilerinin popülasyonunu kontrol altında tutan gelişmiş programlar yürütüyor. Gönüllüler, bu profesyonel yapının bir parçası olarak hem hayvan hakları için ter döküyor hem de bir Yunan adasında yaşama hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

GÜNDE 5 SAAT MESAİ İLE AKDENİZ RÜYASI

Barınak yetkilileri, bu benzersiz programa katılacak kişilerin en az bir ay adada kalabilecek olgunlukta ve fiziksel olarak formda olmalarını bekliyor. Gönüllülerin haftada beş gün, günde sadece beş saat çalışması yeterli görülüyor.

Temel sorumluluklar arasında barınağın temizliği, mamaların hazırlanması ve özellikle yavru kedilerin sosyalleştirilmesi yer alıyor. Veterinerlik bilgisi olanlar öncelikli olsa da hayvanlarla bağ kurmaktan çekinmeyen, sorumluluk sahibi her aday programa kabul edilebiliyor. Katılımcılar, ortak yaşam alanlarında farklı kültürlerden gelen insanlarla dostluk kurarken Akdeniz ikliminin tadını çıkarabiliyor.

"HAYVANLARA DAVRANIŞIMIZ İNSANLIĞIMIZI YANSITIR"

Projenin ortaklarından Richard Bowell, bu faaliyetin sadece hayvanları doyurmak değil, toplumsal bir algıyı değiştirmek olduğunu vurguluyor. Bowell, "Hayvanlara nasıl davrandığımız, kendi insanlığımız hakkında çok şey söylüyor" diyerek projenin felsefesini özetliyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde, ada sakinlerinin kedilere karşı bakış açısı da yıllar içinde değişmiş durumda. Eskiden kayıtsız kalınan sokak kedileri, artık bölge halkı için bir saygı ve hatta gurur kaynağına dönüşmüş.

KİTLESEL TURİZME SESSİZ VE ÖZGÜN BİR ALTERNATİF

Syros, komşuları Santorini ve Mykonos’un ticari gürültüsünden uzaklaşmak isteyen gezginler için "saklı bir cennet" niteliğinde. Mağara kiliseleri, bakir plajları ve özgün mutfağıyla dikkat çeken ada, ziyaretçilerine gerçek Yunan misafirperverliğini sunuyor. Gezginler, adanın ticarileşmemiş atmosferini "büyülü ve çeşitli" olarak tanımlıyor.

2027 SEZONU İÇİN KAYITLAR BAŞLIYOR

Gönüllülük programına olan yoğun ilgi nedeniyle 2026 sezonu kontenjanları şimdiden dolmuş durumda. Ancak bu eşsiz deneyimi 2027 yılında yaşamak isteyenler için başvurular Eylül 2026'da yeniden açılacak. İlgilenen adayların "Syros Cats" resmi web sitesini takip etmeleri veya güncel duyurular için bültene abone olmaları öneriliyor.