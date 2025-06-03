Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 14.26'da ve 5.39 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta meydana gelirken çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [253.43 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:14:26:30 TSİ
Enlem:35.0125 N
Boylam:25.54889 E
Derinlik:5.39 km
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