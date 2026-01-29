Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ege Bölgesi'ndeki birçok ili kuvvetli fırtına ve sağanak yağışa karşı uyardı.

Uyarıların ardından İzmir, Muğla ve Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir

İzmir'de gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

Foça ilçesinde yarım saat süren sağanak yağmur nedeniyle dere yatakları taştı. Şiddetli rüzgar ve taşkın sularının evlerin bahçeleri ile caddelerde birikmesi yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ'den yapılan yazılı açıklamada, "Sayın yolcularımız, şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle saat 18.30 itibari ile tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Aydın

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle 2 evin çatısı yerinden söküldü.

Fırtına sırasında evlere ait çok sayıda eklenti zarar görürken, ilçenin birçok noktasında ağaçlar devrildi.

Uçan çatı parçaları çevrede maddi hasara yol açtı. Yetkililer tarafından bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı öğrenilirken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Muğla

Öğleden sonra saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

10 metre uzunluğundaki 'Mavi düş' isimli balıkçı teknesi Gümbet sahilinde karaya vurdu.

Bitez’de ise bir kayık sulara gömüldü. Kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça feribot seferleri de iptal edildi.