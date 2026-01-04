Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding’de miras krizi büyüyerek devam ediyor. Ege Bölgesi'nin en varlıklı ailesi olarak bilinen Ataylar'da Atay Holding’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay’ın, 2022 yılı sonunda 83 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan aile içi miras krizi, büyük bir hukuk savaşına döndü.



Egedesonsöz'ün haberine göre, miras kavgasının büyümesinin ardından İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, holdinge bağlı alt şirketler için konkordato kararı aldı.



MAHKEME 3 AY SÜRE VERDİ

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici konkordato komiserleri olarak Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya atadı.



TOPLAM SERVETİ 1,5 MİLYAR DOLARI GEÇİYOR



Geçtiğimiz aylarda; Holdingin kurucusu Erdoğan Atay’ın 2022 yılı sonunda 83 yaşındayken vefat etmesiyle Ege Bölgesi’nin en varlıklı ailelerinden olan Ataylar’da kardeş kavgası başladı. Varlıklarının 1,5 milyar doları bulduğu belirtilen İzmir ve Aydın merkezli grupta, en küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022’de vefat eden büyük kardeş Ahmet Atay’ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay’a ağır suçlamalar yönelterek dava açtı. Mehmet Doğan Atay’ın hisseleri mal kaçırma amacıyla usulsüz olarak üzerine geçirdiği iddiasıyla açılan dava İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam ediyor.